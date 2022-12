Kraftig ökning av anmälningar

– Tidigare år har vi haft ganska konstant antal mellan 1 300 och 1 500 anmälningar per år. Men under 2014 steg antalet anmälningar som kom in till oss till 2 500, berättar länsveterinär Lotta Berg för Sveriges Radio Kristianstad.

Enligt länsstyrelsen består ungefär hälften av ökningen av avvikelserapporter från veterinärer på slakterier. Återstoden är privatpersoner som anmält att djur, oftast pälsdjur av olika slag, vanvårdas.Exakt vad den ökande anmälningsfrekvensen beror på är svårt att sätta fingret på, enligt Lotta Berg.– Vi spekulerar ju själva om vad det kan bero på och vi tror ju att teveprogrammet "Djurskyddsinspektörerna" som spelades in på länsstyrelsen i Skåne kan ha ökat allmänhetens kunskap om att vi finns, säger hon.Mellan 30 och 40 procent av anmälningarna brukar vanligen bedömas som obefogade, enligt länsstyrelsen.