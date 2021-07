Kraftig höjning av pris på mjölkpulver

På mejerijätten Fonterras senaste nätauktion för mjölkpulver steg priset på helmjölkspulver med 21 procent jämfört med vid auktionen i början av mars.



Helmjölkspulvret såldes för 3969 US dollar per ton. Skummjölkspulvret steg med 25,5 procent till 3672 US dollar per ton.



Prisförändringar på mejerimarknaden startar i de internationella mjölkpulverpriserna.



Nästa nätauktion hålls den 4 maj.ATL.nu