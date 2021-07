Kraftig förbättring för First Farms

Resultatet före skatt blev visserligen minus 0,9 miljoner danska kronor men ska å andra sidan jämföras med en förlust på hela 36,4 miljoner för motsvarande period 2009.

Omsättningen ökade från 48,8 miljoner danska kronor till 58,1 miljoner.



Enligt ett börsmeddelande från företaget ligger resultatet i linje med förväntningarna.



First Farms skriver också att skörden i Rumänien varit tillfredsställande medan den i Slovakien påverkats negativt av översvämningar.



Mjölkproduktionen under perioden har varit lägre än förväntat, främst på grund av att den planerade utökningen av antalet kor skedde senare än förväntat. Den totala mjölkproduktionen under årets första nio månader var dock 20 procent högre än under motsvarande period 2009.



Mjölkpriset var lägre än förväntat under början av 2010 men har sedan stigit och ligger nu något över förväntningarna. First Farms räknar med ett genomsnittspris på 2,15 danska kronor per kilo för helåret 2010, mot förväntade 2,24 danska kronor per kilo.ATL.nu