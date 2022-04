Dippen på lastbilsmarknaden beror dels på effekter av kriget i Ukraina samt dels på rejäla produktionsstörningar beroende på andra faktorer som brist på vissa nyckelkomponenter.

Hittills i år har det registrerats in 1 136 nya lastbilar med en totalvikt över 16 ton. Det är en minskning med 17 procent jämfört med årets första kvartal 2021 enligt nya siffror från Bil Sweden. Scania leder lastbilstoppen med 230 inregistreringar under första kvartalet, 40 färre än under samma period i fjol. Volvo ligger tvåa med 205 lastbilar vilket är 12 fler än under samma period 2021.

Antalet nyregistrerade tunga lastbilar med eldrift var 7 stycken under första kvartalet 2021. Nu är den siffran 25 stycken, en ökning med 257 procent. Antalet inregistrerade gasbilar ökade från 106 under första kvartalet i fjol till 108 stycken för samma period i år.