Köttsvinn belastar miljön

Räknat som levandevikt var förlusten 24 000 ton under 2012. I slaktvikt förlorades 12 000 ton, motsvarande 9 procent av årets totala slaktade vikt.Det som räknas som förluster är dödfödda kalvar, kalvar som dör eller avlivas under uppväxten, äldre djur som avlivas på gården samt förluster under transport och vid slakteri.Förluster inom primärproduktionen ökar matens miljöavtryck och nötkött har en betydande klimatpåverkan. Förlusterna motsvarar 220 000 ton koldioxidekvivalenter per år, enligt ett pressmeddelande.Om förlusterna i nöttköttsproduktionen kan minimeras kan lönsamheten öka, medan jordbrukets klimatpåverkan minskar.– Genom att underlätta för livsmedelskedjan att ta tillvara på köttet samt arbeta för en god djurvälfärd kan vi minska förlusterna. Det är viktigt både för lantbrukets lönsamhet och för klimatet, säger Martin Sjödahl, chef för Jordbruksverkets klimatenhet.