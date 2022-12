Köttsmuggling i stor skala

Enligt den ryska veterinärmyndigheten Rosselkhoznadzor har det smugglats in minst 7,5 ton griskött från EU till Ryssland sedan importförbudet infördes i månadsskiftet januari–februari.

Tas in via Vitryssland

Rutten som smugglarna använt för att föra in de 7,5 tonnen illegalt EU-griskött till Ryssland går enligt myndigheten genom Vitryssland och Kazakstan. Mindre volymer griskött från EU har kommit in i Ryssland via andra rutter.Enligt den ryska veterinärmyndigheten har det olagliga EU-grisköttet varit märkt på ett sätt så att det verkar som att det kommer från ett land utanför EU. Myndigheten hävdar vidare att de medföljande certifikaten har varit förfalskade, skriver Landbrug & Fødevarer i ett marknadsbrev.Ryssarna misstänker att veterinärmyndigheter i andra länder känt till och till och med hjälpt till att underlätta smugglingen.