"Köttkonsumtionen är i sig inte dålig – om man väljer svenskt"

– Jag hoppas att makthavare och media i Sverige bara kommer kunna ta ut vad som är relevant för oss. Det är klart jordbruket bidrar med mycket utsläpp men det bidrar även till att det binds in massor av kol under produktionen. Det är en viktig aspekt i just Sverige som kanske inte gäller över hela världen och det är viktigt att politikerna i Sverige lyckas tolka rapporten sunt och ser över vad från IPCC vi kan ta ut och applicera här, säger Anette Gustawson.