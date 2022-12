Köttföretag i gemensam offensiv

Svenska Köttföretagen, som branschorganisationen kallas, ska erbjuda spetskompetens inom rådgivning, djurhälsa och grisgenetik.

Finns potential

Viktigt steg

Nytt rådgivningsbolag

Den ska även, i samverkan med Svenskt Kött, KCF och LRF Kött, vara pådrivande i debatten på ett tydligt och professionellt sätt, enligt ett pressmeddelande.– Svensk köttproduktion har all potential att växa och öka. Med Svenska Köttföretagen kommer vi verka för ökad konkurrenskraft hos djurproducenter i Sverige, säger vd Hans Agné.Svenska Köttföretagen ska, utöver rådgivning och djurhälsovård till nöt- lamm- och grisproducenter respektive grisgenetik, även ha en löpande dialog med opinionsbildare, myndigheter, politiker och allmänhet.Svenska köttföretagens ordförande Hans-Åke Hammarström beskriver initiativet som ett viktigt steg framåt för svensk köttproduktion.– Med samlad kompetens kan ge viktig kunskap och skapa nödvändig debatt rörande avgörande kött- och köttrelaterade frågor på ett mycket tydligare sätt än tidigare, säger han.Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet går in som delägare och styrelsereprentanter i det nya rådgivningsbolag som bildas under Svenska Köttföretagen.Vd för det nya bolaget, som ännu inte fått något namn men får sitt säte i Kalmar, blir Sten-Olof Dimander.– Äntligen får de svenska djurproducenterna tillgång till en samlad expertis inom genetik, rådgivning och djurhälsa vilket kommer vara positivt för den framtida lönsamheten på gårdarna, säger Ingmar Olsson, Sveriges Grisproducenter.