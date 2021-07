Köttet kan få ny chans i klimatdebatten

FAO:s rapport från 2006 om hur köttet påverkar klimatet (Livestock''s Long Shadow) kom fram till att världens köttproduktion stod för 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, det vill säga mer än transportsektorn. Denna slutsats ifrågasätts nu. Bland annat av Frank Mitloehner från University of California at Davis. Han har analyserat rapporten och pekar på att den för köttets del tagit med utsläppen i alla delar av produktionskedjan - inklusive gödselproduktion och avskogning - medan den vad gäller transportsektorn endast citerar siffror från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). De sistnämnda inkluderar endast utsläppen från förbränning av fossila bränslen. Därmed blir det en jämförelse "mellan äpplen och päron", anser han.



Frank Mitloehner hävdar å sin sida att lösningen på köttets klimatpåverkan inte är att avveckla köttproduktionen utan i stället att föda upp djur på ett smartare vis än nu. Han menar att i fattiga länder kommer mindre mjölk och kött att leda till hunger. Och i de rika i-länderna finns det viktigare saker att göra i fråga om klimatinsatser än att minska köttkonsumtionen, anser han. Han tar USA som exempel. Där står transportsektorn för 26 procent av utsläppen medan gris- och boskapsuppfödningen för 3 procent.



FAO har delvis tagit till sig av kritiken och arbetar nu med en ny och mer utförlig analys av de utsläpp av växthusgaser livsmedelsproduktionen orsakar. Den väntas vara klar vid slutet av året och kommer då att möjliggöra jämförelser mellan olika dieter, dels dem som inkluderar kött, dels dem som är helt vegetariska. ATL.nu