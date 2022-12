"Kött har en plats i balanserad kost"

Under måndagen kommer larm från Världshälsoorganisationen WHO om att kött är cancerframkallande. På branschorganisationen Svenskt Kött följer man utvecklingen men efterlyser samtidigt mer forskning. "Jag har all respekt för de rapporter som kommit men det jag saknar är att man inte söker ny kunskap", menar Maria Forshufvud, vd på Svenskt Kött.