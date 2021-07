Kostsamt lämna branschorganisationen

Anders Persson har företaget Skogstjänst i Vaggeryd och han är därför medlem i branschorganisationen SMF Skogsentreprenörerna. I början av året bestämde han sig dock för att lämna föreningen eftersom han inte tycker att han har nytta av medlemskapet. Men uppsägningstiden visade sig vara överraskande lång. Inte förrän vid halvårsskiftet 2011 får han lämna föreningen.

- Det är lätt att bli medlem men det är inte lätt att gå ur, säger han.



I stadgarna står det att utträde beviljas vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex månader sedan utträde begärts.

Eftersom föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni måste en medlem begära utträde senast den 31 december för att hinna få utträde efter ett halvår. Annars tar det längre tid.



I Anders Perssons fall tar det nästan ett och ett halvt år och under tiden måste han betala medlemsavgiften. Den är 7?400 kronor per maskin och år.

- Jag ser detta som ett krångel som de kör med bara för att man inte ska säga upp sig, säger Anders Persson.



Representanter för SMF Skogsentreprenörerna är dock av en annan åsikt. Styrelseordförande Lars Göran Göransson säger att en förening som har arbetsgivaransvar måste veta hur många medlemsavgifter den kan räkna med under ett år och därför kan bara utträden ske vid räkenskapsårets slut. En viss uppsägningstid måste finnas. Lars Göran Göransson påpekar också att det är medlemmarna som har bestämt stadgarna.



För dem som går i pension, eller av en annan anledning avvecklar sin verksamhet, finns dock möjligheten till snabbutträde. Men det står inget om detta i stadgarna.

- Det är väl mer som en tolkning, säger Karl-Magnus Hembjer som är företagsutvecklare inom SMF.

För inträde i föreningen krävs enligt stadgarna aktiv näringsverksamhet inom skogsnäringen. Det tolkas som att den medlem som inte längre uppfyller kraven för medlemskap, snabbt kan lämna föreningen. Varken Karl-Magnus Hemjer eller Lars Göran Göransson tycker att det innebär att föreningen behandlar medlemmarna olika. De som bedriver näringsverksamhet behandlas ju lika.



Men det tycker juristen Mikael Fligman vid LRF Konsult i Stockholm. Han kan förstå den långa uppsägningstiden och han säger också att den är vanlig.



Men att vissa medlemmar kan få snabbutträde för att stadgarna tolkas på ett visst sätt är fel, enligt honom.

- Min uppfattning är att det inte är likhetsprincipen som följs, säger han.

Vidare står det i stadgarna att en uppsägning av medlemskapet ska vara bevittnad.

Också denna punkt förvånar Mikael Fligman och han undrar varför inte handlingarna vid ett inträde också ska vara bevittnade. Birgitta Sennerdal