Korv och lax slår rekord till påsk

Den spås uppgå till cirka 7,2 miljarder kronor, enligt Svensk Handels prognos.

Prinskorv, lax och sill är de varor som ökar mest i försäljning jämfört med en vanlig vecka. Försäljningen av ägg och godis ökar också kraftigt under påskveckan.Enbart under skärtorsdagen väntas vi köpa mat för cirka 1 747 miljoner kronor, vilket är drygt 80 procent mer än en vanlig torsdag.