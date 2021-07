Kortvarig pristopp på spannmål

De senaste veckornas extrema prisökning på spannmål har skapat ett gyllene tillfälle att prisäkra årets skörd. Det amerikanska vetepriset har stigit med cirka 36 procent och på Rouenbörsen har vetepriset mer än fördubblats under någr veckor.



Torkan i Ryssland har varit en av de drivande faktorerna bakom prisuppgången. Nu beräknas årets skörd att upgå till 60 miljoner ton jämfört med tidigare prognoser på 85 miljoner ton.

Enligt EU-kommissionen beräknas årets spannmålsskörd i EU att bli omkring 2,5 procent lägre än i fjol vilket innebär 287,3 miljoner ton.



Trots de relativt höga prisnivåerna just nu räknar jordbruksverket inte med att vi kommer att se samma prisrally som under 2007/2008. Skälet är att världslagren av spannmål i dag är mycket större.Dan Birgerson