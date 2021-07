Körförbud för många lastbilssläp

Hos Bilprovningen besiktigades drygt 4,2 miljoner fordon under 2010.

I kategorin tunga släp (över 3,5 ton) har körförbuden under de tre senaste åren legat runt fem procent (2 191 släp). Totalt underkändes 61 procent huvudsakligen på grund av brister i

bromssystemet.



Branschorganisationen Sveriges åkeriföretags teknikchef Mårten Johansson säger till TT att många lastbilssläp körs till besiktning innan de får service, i stället för tvärtom.

En annan orsak kan vara att kraven på tunga fordons bromsar skärpts flera gånger under årens lopp. ATL.nu