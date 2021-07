Körde in i traktor

Olyckan inträffade på måndagskvällen. Föraren upptäckte inte den stillastående traktorn, utan körde rakt in i den.

Traktorn ska ha vält omkull vid kollisionen och höll just innan olyckan på att forsla bort döda renar från vägen, skriver VF.



Räddningstjänsten blev tvungen att klippa upp taket på bilen för att få ut kvinnorna och de fördes till sjukhus för vård av bland annat benfrakturer.



