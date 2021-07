Korad till Sveriges bästa Östersjöbonde

Håkan och Teri Lee Eriksson bor på Wiggeby gård på Färingsö utanför Stockholm. På 600 hektar har de bland annat växtodling, spannmål, oljeväxter och storskalig kompostering av hästgödsel.



Gården ingår även i Odling i Balans, ett projekt som kombinerar ekologi och ekonomi. På gården har man dragit ner kväveöverskottet med över 50 procent och ligger under medelnivån. De har även anlagt en damm för att fånga upp fosfor som sedan kan återföras till åkermarken.

Grattis! Hur känns det?

- Ja, det känns ju bra, säger Håkan Eriksson som är tredje generationen på Wiggeby gård.



Berätta om ert arbete!

- Dels har vi ett långsiktigt engagemang med växtnäringsläckage och har varit med och startat Odling i balans. Vi har gjort mycket dokumentation och mätningar och har ett intresse och är allmänt klåfingrig när det gäller teknik. Det är en del av att vi har kommit dit vi gjort, berättar Håkan Eriksson.



Var kommer drivet i från att förbättra jordbruket?

- Jag har längt velat fram för allt bevisa hur långt man kan komma med ett konventionellt jordbruk. Mycket pengar och forskning satsas på ekojordbruk. Men det är minst lika intressant att göra något för de andra 90 procenten och försöka ta det konventionella jordbruket så långt vi kan. Det får mer utslag då, säger Håkan Eriksson.



Han representerar Sverige på den stora finalen i Finland i november där alla Östersjöländer (utom Danmark och Tyskland) tävlar om utmärkelsen Baltic Farmer of the Year 2010. Vinnaren där belönas med 10 000 euro.ATL.nu