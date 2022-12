Köra skogsmaskin tar på psyket

Skogsarbetaryrket har under 100 år gått från fysiskt till psykiskt slitsamt. Det visar en undersökning från Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, som tillsammans med skogsmaskinförare från Glåmdal Skogsservice i Eidskog mäter maskinförarnas mentala hälsa.

Enligt norska tidningen Bedre Gardsdrift har forskarna följt sex förare med skördare under juni månad och ska upprepa samma undersökningar under november i år. Detta för att kontrollera hur mycket årstiden och mörker inverkar på den mentala hälsan.Mätningar görs på bland annat puls och hjärtfrekvens men även mer djupgående analyser av trötthet, humör och mycket annat. Förarens mentala välmående kommer sedan att jämföras med deras produktivitet under arbetspassen.Att vara skogsmaskinförare i dag betyder att jobba minst 8-10 timmar per dag i en maskin som är uppkopplad med internet och ständigt uppdateras hur mycket föraren får gjort och producerar in i minsta detalj.Samtidigt ska skogsarbetaren ta hänsyn till känsliga växter och plantor, köra maskinen så skonsamt som möjligt för marken samtidigt som han eller hon styr skördaraggregatet så effektivt och snabbt som möjligt samt undvika skador på andra träd och grenar under tiden.Med detta, och mycket annat, i åtanke kan dagens skogsarbetare anses ha en betydligt mer stressfull tillvaro än för bara några år sedan. Enligt Bedre Gardsdrift vill forskarna komma fram till hur man ska göra för att underlätta de mentala belastningarna för dagens skogsmaskinförare.