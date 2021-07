Kör tio mil på en liter diesel

På en motormässa i oljeemiratet Quatar presenterar Volkswagen i veckan en bil kallad Formula XL1. Det unika är att den med hjälp av elhybridteknik klarar en blandad bränsleförbrukning på 0,9 liter per 100 kilometer. Alltså 0,09 liter per mil.



Förbrukningen ger koldioxidutsläpp på 24 gram per kilometer och bilen sägs gå 35 kilometer bara med elmotorn och upp till 55 mil med full tank till den tvåcylindriga dieselmotorn på 48 hästkrafter. Elmotorn ger motsvarande 27 hästkrafter.



Utseendet är trots allt måttligt extremt. Förare och en passagerare sitter i bredd i en kaross som till stor del är gjord i kolfiber.



Bilen är 389 centimeter lång, 167 centimeter bred och väger under 800 kilo. Toppfarten är elektroniskt begränsad till 160 kilometer i timmen och accelerationen 0-100 kilometer i timmen ska klaras på knappt 12 sekunder.



Planen är att bilen ska serietillverkas i begränsad upplaga.

ATL