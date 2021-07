Kör smart - spara pengar

Avaträsk (ATL)

Lasse Forsgren är inte ensam i sin skördare i dag. Över hans axel hänger instruktören Torbjörn Nyberg och följer varje moment han gör.



-Jag åker med en stund och tittar på hur han jobbar, säger Torbjörn Nyberg.



Avverkningen är en rotpost på runt 2 000 kubikmeter som SCA köpt strax norr om Avaträsk utanför Dorotea i sydligaste Lappland.



Lasse Forsgren och skotarkollegan Stefan Andersson är båda mycket rutinerade maskinförare, men i vinter har de satt sig på skolbänken igen.



-Det är mycket man blir hemmablind för, säger Stefan Andersson.



Det handlar om att planera och diskutera igenom jobbet ordentligt innan man sätter i gång.





Traditionellt har exempelvis många ringat in avverkningen först för att markera ut området. Med modern gps-utrustning behövs det inte. Nu kan man i stället lägga ett slag i mitten av området och sedan jobba in mot det, vilket gör det hela mera effektivt.-Jag ska styra skördaren mera så att jag får det som jag vill, säger Stefan Andersson.-Alla har tidigare bara tittat på sin bit. Men man måste få hela kedjan att fungera, säger Torbjörn Nyberg.Och med hela kedjan menas från planeraren via skogsmaskinerna och transporter till sågverk eller massaindustri.En stor del går dock att spara ute på avverkningen. Om man exempelvis får bort onödig tomgångskörning sparar man både bränsle och timmar på mätaren. Därmed blir värdeminskningen mindre och tiden till service längre.-Tomgångskörningen på en skotare kostar omkring 200 kronor per timme, säger Torbjörn Nyberg.En annan åtgärd är att se hur maskinerna är inställda.-Ofta går de på för höga arbetsvarv i grundinställningarna.Genom att titta på filerna i skördarens dator kan Torbjörn Nyberg se om maskinens inställningar är optimala.Instruktörerna har från tillverkarna fått möjlighet att gå in och justera sådant som egentligen bara servicetekniker ska kunna göra.-Här kommer jag att gå in och sänka trycket i aggregatet.SCA är först ut att utbilda sina arbetslag i eco-driving, men fler bolag har redan hört av sig. Landets entreprenörer kommer också att få chansen att utbilda sig.Anders Mörk håller i projektet från Skogforsk och kommer att följa projektet.-Det här samarbetet är ju tämligen unikt. Genom att vi har de sex största maskintillverkarna med bland instruktörerna så känns det som om vi har lagt grunden för en väldigt stark funktion i framtiden.-Förhoppningsvis kommer vi att kunna påverka maskinutvecklingen till viss del.Vet ni något redan nu som kan förbättras?-Att vi får presenterat bränsleåtgång per kubikmeter direkt i maskinerna. Så att vi enklare kan följa upp än i dag. Hans Dahlgren