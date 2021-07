Kör jorden runt på vätgas

Tre bränslecellsdrivna Mercedes-Benz B-klass F-Cell ger sig ut på resa till fyra världsdelar i slutet av januari. Det blir 125 dagar med vätgas som drivmedel och vattenånga som avgaser.



B-klass F-Cell är den första serietillverkade avgasfria bränslecellsbilen som finns på marknaden. Bilarna ska köra från Sydeuropa, via Spanien och Portugal över till USA och Kanada. Näst på tur står Australien, för att avsluta med den långa sträckan från Kina, via Ryssland tillbaka till Stuttgart, skriver fordonsnyheter.se.



I dag finns det inget globalt nätverk av vätgasstationer. Och det är just vad Mercedes-Benz vill få upp ögonen för med projektet. Under resans gång har man med sig en egen tankbil.

ATL.nu