Kor blev sjuka av mögelgift

Ensilaget innehöll mögelsvampar som bildade gifter, något som tidigare inte påvisats i denna fodertyp i Sverige, enligt en utrdning som gjorts av SVA och SLU.

Feber och andningsproblem

Slog ut immunsystemet

– Vi rekommenderar att man är mycket noggrann i samband med ensilering av majs för att undvika mögelangrepp. Även veterinärer bör vara uppmärksamma på den här typen av problem, säger Per Häggblom, foderexpert vid SVA, i ett pressmeddelande.Det var under några veckor i februari-mars i år som en lantbrukare märkte att hans mjölkkor inte mådde bra och att mjölkproduktionen minskade.Djuren hade hög feber, stark salivavsöndring, nedsatt allmäntillstånd och problem med luftvägarna. Några kor självdog medan andra fick avlivas.Besättningens mjölkproduktion var till slut reducerad med 25 procent.När Per Häggblom tillsammans med distriktsveterinär började utreda händelsen visade det sig att samtliga djur hade fått majsfoder från en ny silo, där grönt mögel hade upptäckts på ytan och tagits bort.– Det var uppenbart att sjukdomen hängde ihop med fodret. Vi bestämde oss för att analysera majsensilaget och fann då mögelsvampar av arten penicillium. Vissa prover innehöll stora mängder mögelsvampar, där vissa arter producerar mögelgifter som kan vara farliga.En trolig orsak till de allvarliga effekterna var att de hade exponerats för höga halter av mögelgiftet mykofenolsyra, som slog ut deras immunsystem och ledde till lunginfektioner.Förutom detta mögelgift hittades roquefortin C i foderproverna. Inget av dessa gifter har tidigare hittats i majsensilage i Sverige, men förekommer i andra länder i Europa.