Köp vete - sälj raps

Grispriserna i Europa är på väg upp. Terminerna på Eurex med leverans i augusti ligger nästan 10 procent över dagens nivå. Det är antagligen intressant att sälja terminer och alltså få dessa priser med säkerhet.



Vete

Veteprisets nedgång fortsatte att plana ut i veckan som gick. Enligt väderleksrapporterna på t ex woeurope.eu finns "mycket hög risk" för gulrost, Puccinia striiformis, i stora delar av Europa norr om Alperna, pga det kalla vädret och nederbörden, i form av snö. Vi har inte tagit del av några rapporter om skador än och det har inte pratats om det i marknaden än. Beroende på hur det här utvecklar sig, så skulle det kunna vara den utlösande faktorn för en prisuppgång.



Spekulanterna fortsatte att sälja och ökade den nettosålda positionen med 1700 kontrakt till sålda 71,700 terminskontrakt. Den passiva "long only" positionen är 200,000 kontrakt och dessa lär knappast säljas. De ägs av råvarufonder som folk sparar i.



"Market impact" av en vändning i spekulanternas terminsposition, om den sker någorlunda snabbt är säkert ca +10 procent på priset.



Summa summarum - det finns latent köptryck från spekulanterna, och det finns påtagligt hot, som ännu inte är inbakat i priserna från skador på det övervintrande vetet nere i Europa. Det gör att vi nu tror på en kortsiktig prisuppgång på vete.



Majs

Majs har fortsatt att falla i pris i veckan. Vädret har varit väldigt bra i Argentina och Brasilien. Argentina har fått nederbörd och skyfallen i Brasilien har lugnat sig. Det har fått priset att fortsätta falla under 400-cent-nivån.



Raps

Rapsfröpriset har rört sig sidledes och verkar inte vara så värst påverkat av vad som händer på andra marknader. Uppgångstrenden är emellertid bruten, det är bara det att vi inte sett priset falla än.



Rapsfröet är just nu ovanligt dyrt i förhållande till kvarnvete. Det kan vara en bra idé att spekulera, om man har råd med det, på raps/vete-kvoten. Genom att köpa 2 november-Maitf-vete och sälja 1 kontrakt november raps (2 mot 1 pga prisskillnaden).



Sojabönor

Prisfallet på sojabönor fortsatte ned i veckan, men tycks plana ut mot 900 cent per bushel. Sojamjölet är den svagare komponenten, medan sojaoljan hållit sig prismässigt. 5% av den brasilianska skörden är bärgad, vilket är mer än vid den här tiden förra året.



Gris

Lean Hogs priserna är i nedåtgående trend och har varit i rekylfas mot den trenden den senaste veckan. Vi tror att det här rör sig om en konsolidering inför ett fortsatt fall ner mot 60 cent. Detta baserat på teknisk analys.



Bakom ligger att Kina har stoppat importen av kyckling från USA. Det har gjort att det är rea på kyckling i USA. Det som byts ut är fläskkött. Därav nedgången i terminspriserna på lean hogs. Det är nu inte bara Ryssland som stoppat import från USA, utan även Kina. De är de två största exportländerna för amerikanskt kycklingkött.



I Europa, på EUREX, har priserna fortsatt upp. Terminspriserna för respektive terminskontrakt för varje månad, fortsätter att bli högre fram till augusti, där priset är 1,50 euro per kilo. Det är nästan 10 procent över dagens prisnivå.Torbjörn Iwarson