Köp av sojabönor rekommenderas

Vete

Matif:s novembertermin steg med 2,3 procent i veckan efter en stark uppgång under fredagen. Chicago december steg med 0,13 procent.

Förra veckan bytte vi fot och rekommenderar sälj på vete.

Skulle vetepriset gå över 240 euro per ton för novemberleverans, bör man ta sig ur korta positioner, i alla fall för tillfället.



Maltkorn

Maltkornet handlas allt mer, men spreadarna är höga och det gör att "senast betalt" hoppar upp och ner beroende på om senaste avslutet gjordes till säljkurs eller till köpkurs.

Det är contango i maltkornet, men inte på kvarnvetet på Matif.



Raps

Rapsterminerna på Matif tog sig över 380 euro per ton, men inte med någon större vitalitet. Omsättningen är generellt sett låg, även om den var lite högre i veckan. Vi känner ändå skepsis inför den här uppgången.



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT steg med 2,9 procent i veckan.

Sojabönorna gick tydligt över det tekniska motståndet i fredags. En kraftig uppgång som berodde på oro inför sådden på södra halvklotet (Brasilien, Argentina). Majspriset har stigit så mycket att majsen tar areal från sojabönorna. Sojabönorna måste därför också hänga på.

Vi rekommenderar nu köp av sojabönor efter en så stark teknisk köpsignal.



Majs

December-majs steg med 6,5 procent i veckan och står nu på 508 cent, därmed har vi brutit det tekniska motstånd vid 480 cent.

Det är första gången på två år som majs handlas över fem dollar i Chicago. Drivkraften har varit en tro på lägre avkastning i USA, vilket skulle minska exporten från landet som är världens största exportör.

Majs handlas nu väldigt högt och ytterliggare revideringar av den amerikanska avkastningen kommer få svåra följder för kostnaden för djurfoder som mycket använder majs som bas.

Förra veckan rekomenderade vi köp majs och vi ligger kvar med förhoppning om ytterliggare en vecka med vinst. Risken ökar dock med att priset stiger.



Gris

Lean hogs terminerna med avräkning i oktober steg med 2,26 procent i veckan och ligger nu på 76 cent per pund.

Terminskurvan faller dramatiskt kring jul för att sedan erbjuda möjlighet att sälja gris till över 13 kr/kg under grillsäsongen 2011.

Med den här skördesäsongens höga spannmålspriser så borde köttpriserna på lite sikt öka efter att produktionskostanden blir högre på grund av högre foderpriser. Tidigare hade vi bara höga priser på brödvete men nu har även majs som är en viktig foderråvara stigit kraftigt och sojabönor hänger av allt att döma på uppgången.

Vi tror på högre grispriser framöver.



Potatis (Tysk)

På Eurex handlas process-potatis, i euro per deciton.

Ja, uppgången var "rätt" och nu har vi ett nytt kontraktshögsta på 25.20 euro / dt. För inte så länge sedan var potatispriset (spot) 10 euro / dt.

Vi har antagligen inte sett toppen än.



Mjölk (Chicago)

Mjölkpriset i Chicago steg kraftigt i veckan. Det är framförallt terminer med kort löptid som har stigit.

Tekniskt är detta ett utbrott från det intervall som marknaden handlats inom sedan mars. Torbjörn Iwarson