Konsumtionen av lammkött ökar stadigt

För Scans del ökade försäljningen av svenskproducerat lammkött med 9 procent under 2009. En förklaring är att allt fler serverar lamm till påsk.

- Lamm har blivit allt populärare på det svenska påskbordet, säger Scans kommunikationsdirektör Margareta Thorgren i en kommentar.



Under 2010 förväntas svenskarna äta 630 ton lammkött. Efterfrågan är mer än dubbelt så stor som tillgången på svenskt lammkött. Under 2009 stor det svenska lammköttet för 36 procent av den totala konsumtionen.



Margareta Thorgren konstaterar att allt fler lantbrukare väljer att föda upp lamm men räknar med att det kommer att ta flera år innan Sverige kan bli självförsörjande på lamm. ATL.nu