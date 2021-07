Konsumenterna väljer bort Krav-märkt

Dessutom minskar försäljningen av ekologiska matvaror när Krav-skyltningen ökar, skriver TT.

Det är konsumentprogrammet Rea som avslöjar att effekten av Krav-märkning går på tvärs med syftet.



Forskare på Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har testat intresset för Krav-märkta livsmedel i fyra stora matvarubutiker.



Under en vecka skyltades olika varor upp med Krav-märkning. Under en jämförelsevecka skyltades varorna upp lika stort och med samma pris men utan Krav-märkning. Därefter jämfördes andelen ekologisk försäljning i varugruppen med gruppens totala försäljning.

Resultatet blev att under veckan med Krav-märkning var andelen ekologisk försäljning 28,4 procent - mot 31,5 procent utan Krav-märkning.



Totalt ingår drygt 57000 köp i undersökningen. ATL.nu