Konsten att sätta ett äpple på kartan

BERLIN ATL

På den stora frukt- och gröntmässan Fruit Logistica gjorde sig äppelsorten Pink Lady synlig i mässbruset. En rosa monter med svävande äpplen, varumärket i jätteformat och mässpersonal i rosa kreationer gick inte att undgå. Och med alla hjärtans dag i annalkande är det inte fel med tre äpplen i hjärteförpackning.



- Ett varumärke måste byggas upp i konsumenternas sinne. Det bär ett löfte om kvalitet som konsumenterna är beredda att betala för, konstaterade marknadsföraren Hermann G Sievers under ett föredrag på Fruit Logistica, i regi av Fruchthandel Magazine.



Han tog Pink Lady som ett prisbelönt exempel där frukt- och gröntbranschen lyckats sätta en enskild äppelsort på kartan.

Sorten Cripps Pink togs fram 1979 av John Cripps vid Western Australia Department of Agriculture i Australien, som också är sortägare. Äpplet marknadsförs sedan 90-talet under varumärket Pink Lady, registrerat i mer än 70 länder.



Sorten odlas i bland annat Australien, Europa, Chile, Kanada och USA. Förra årets kampanj resulterade i 107 500 ton sålda äpplen, enligt företaget en ökning med 32 procent sedan året innan.



Även Luc Clerx från Zespri Europe, som framgångsrikt etablerat ett varumärke för kiwifrukt, talade i termer av att bygga upp ett känslomässigt förhållande till konsumenterna. Ett starkt varumärke ger dessutom ett fokus i företaget och skapar något som de anställda kan spegla sig i.

- Och externt skapas ett ansikte som det går att resonera med kunderna om.



Sievers och Clerx kunde inte nog betona vikten av att rikta in sig på konsumenternas känslor, i försöken att bygga varumärken runt frukt och grönt.

- Och vi är i den perfekta sektorn, med naturens eget godis. Det gäller bara att fånga konsumenternas hjärtan, sade Clerx.

Hans recept, som ledde till framgång för kiwifrukten, är till synes enkelt. Ett tydligt budskap som lätt uppfattas av hjärnan och är lätt att identifiera.

- Men det gäller egentligen för alla märken. Marianne Persson