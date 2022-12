– Jag kan konstatera att det är en komplicerad regeringsbildning, där det gäller att hitta någon som inte har en majoritet av kammarens ledamöter emot sig, sa talmannen vid en pressträff på tisdagen.

Har diskuterat läget

Kan bli skakigt

Per Westerberg hade tidigare under dagen haft ett möte med de tre vice talmännen i talmanspresidiet Susanne Eberstein (S), Ulf Holm (MP) och an Ertsborn (FP).Under mötet diskuterades den fortsatta processen för att få fram en regeringsbildare.– Det är viktigt att få till en hållbar regering med en hygglig förutsättning att få igenom sin budget, säger Per Westerberg.S-ledaren Stefan Löfven har gjort klart att han vill satsa på en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.Men det kan bli en svag regering, med en skakig tillvaro i riksdagen.