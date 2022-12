Kompensationsstöd betalas som planerat

Det uppger Anders Egonson, chef för Jordbruksverkets utbetalningsfunktion.

Fördröjningen

Viktigast

– Planen har inte förändrats. Det råder sedan tidigare stor osäkerhet om när kompensationsstöden kan betalas ut. Vi har sagt att det ska ske en första utbetalning i början av 2016, under månaderna februari till april, och det gäller fortfarande. Specifikare än så har vi aldrig varit, men under tidig höst hoppas jag kunna ge exaktare besked, säger Anders Egonson till ATL.Den grundläggande orsaken till att utbetalningarna av stödet, som avser 2015, dröjer en god bit in på 2016 är fördröjningen av landsbygdsprogrammet, som godkändes först i slutet på maj.– Det tar sex, sju, åtta, nio månader efter godkännandet av regelverket innan allt är på plats för utbetalningar, säger Anders Egonson.Han är fullt medveten om den ansträngda likviditet som finns i många lantbruk, inte minst bland mjölkföretagarna, där troligen cirka två tredjedelar av företagen är berättigade till kompensationsstöd.Men den första utbetalningen av gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd samt stöd till unga lantbrukare under december månad är viktigast.– Utbetalningen av gårdsstödet är fortfarande prio ett för oss. Utbetalningsplanen har inte ändrats, säger Anders Egonson.