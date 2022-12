Kolla om redskapet passar traktorn

Även om isobus i sig är en standard för datakommunikation mellan maskiner är det inte alltid att tillverkarna av traktorer och redskap är helt överens om hur den ska användas.

Vissa redskap som är utrustade med isobus kan inte "prata" på rätt sätt med traktorn, vilket innebär att funktioner kan falla bort eller att redskapet inte kan kontrolleras via traktorns styrdon.Den som funderar på att köpa ett redskap kan nu kontrollera matchningen i förväg via en databas som Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) bygger upp.AEF samlar in data från tillverkarna och för in dem eftersom i databasen.Användaren av databasen kan med några klick välja en traktor, redskap eller konsol och direkt få besked om de fungerar tillsammans. Alla problem och eventuella lösningar på dessa sparas också i databasen.Just nu är databasen under uppbyggnad men ska senare gå att nå gratis på www.aef-isobus-database.org