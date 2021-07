Koll på betlassen

ÖRTOFTA ATL

Det skvätter vatten från vägbanan när de stora lastbilarna dundrar fram mot bruket i den skånska blåsten. Ett ekipage har stoppats och undersöks grundligt av polisens bilinspektör Patrik Gunnarsson.



Det visar sig att släpet varit avställt sedan i januari, att ett fäste angripits ordentligt av rost och att alla bromsar inte fungerar som de ska. Just i skördetider är det vanligt med fordon som inte håller måttet.

- Det är betydligt fler som får anmärkningar än i en vanlig kontrollficka, säger Patrik Gunnarsson.





Särskilt projekt

Låga böter

Mest lastbilar

Därför har polisen identifierat problemet och jobbar i ett särskilt projekt för att få ordning på transporterna. Bara sedan den 1 oktober i år har 7 ekipage tagits av vägen och fått bärgas bort på grund av allvarliga brister.Under förra årets kampanj fick 72 av 86 kontrollerade ekipage anmärkning vid kontrollerna och tio fick forslas bort. Åkerierna som tar hand om bettransporterna är inte representativa för åkeribranschen i stort, enligt Patrik Gunnarsson.Stora volymer ska transporteras under skördeperioden och en del ser chansen att köra in mycket pengar på kort tid. Det gör att många äldre och sämre underhållna fordon plockas fram och används.Betleveranserna sköts av lantbrukare med småskalig åkeriverksamhet, maskinstationer och rena åkerier. De som bara ägnar sig åt transporter under några månader om året är de som tenderar att ha sämre bilar.En del bryr sig inte om att åtgärda felen eftersom böterna är en liten kostnad i jämförelse med underhåll och skatter.- De finns de som tjänar pengar på detta. De förnekar brott och i slutänden kostar det några tusen. De kommer billigt undan, säger Patrik Gunnarsson.Ekipaget som är inne för kontroll ägs av en lantbrukare med en liten åkeriverksamhet. Han har inte betalat skatten som är på drygt 8500 kronor och för det får han 800 kronor i böter.Cirka 90 procent av betleveranserna görs med lastbil, enligt kontrollstatistiken. Men även ett och annat traktorekipage kontrolleras. Ett vanligt fel är att lastbilssläp byggs om till traktordrift och att man inte har koll på vilken vikt man får på axlarna.- Det bottnar nog mycket i okunskap. Sedan är resonemanget "det går nog ett lass till" ganska vanligt.Traktorer besiktigas inte och trafikpolisens kontroller utgör den enda tillsynen. Tove Nilsson