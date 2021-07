Kofettet mums för motorn

Skär bort synligt fett, säger dietisterna. Inget om att stoppa det i bilmotorer. Men i dagarna börjar en amerikansk animalisk olja säljas i butik och 7-8 maj debuterar den i banracingens tungviktsklass Camaro Cup.



Bakom oljan står amerikanska Green Earth Technologies, GET. Djurfett från ett slakteri i Oklahoma processas i Detroit till en förnybar motorsmörjolja. Med nanoteknik görs oljedropparna så små, ned till en tusendels millimeter, att de kan ta sig in i motorn för att särskilja och oskadliggöra föroreningar.





Finns i USA

Stort intresse

Tullfri

Oljan marknadsförs i USA av Green Planet Products tillsammans med andra miljöprodukter för normalbilister. Men också för bilsporten där "G-oljan" framgångsrikt används i den amerikanska Le Mans-serien, ALMS. Man tävlar i en klass där den vinner som är snabbast med minst miljöpåverkan.Tävlandet har drivit på miljöaspekterna och gett ett kvitto på att oljan fungerar under extrema förhållanden. De mätbara kvaliteterna sägs också vara i klass med de bästa syntetiska mineraloljorna.Svensk generalagent är G Partners i Karlstad med racingprodukter som affärsidé.-Vi har börjat med motor­olja för personbilar och tillverkarna har sagt att den dag vi har litet volym här i Europa kan man mycket väl tänka sig att sätta upp en produktionsanläggning, säger vd Kjell-Åke Gunnarsson.Redan basprodukten sägs vara snäppet bättre än de bästa helsyntetiska oljorna. Eftersom det är en miljöprodukt har oljan väckt stort intresse även om verkstäderna inledningsvis är litet skeptiska till den icke-petroleumbaserade motoroljan. Fungerar det verkligen, undrar man efter alla kurser hos de stora olje­bolagen.Idén uppstod ur det avfallsproblem som följde med galna kosjukan.-Man får ut mellan 100 och 110 liter olja per kossa när biffen är urtagen. Slakteriet i Oklahoma slaktar 50 000 kor per dag så det finns gott om råvara och nanotekniken är bara i sin linda.Råoljan körs till Detroit där den processas till en "blend product" vars hemliga koncept gjort det svårt med tullvillkoren. Animalisk olja är tullfri medan petroleumbaserad har 3,7 procent tull och kemiskt modifierad animalisk olja 11 procent. Med litet bonus för de goda miljöegenskaperna har oljan inledningsvis klassats som animalisk, och tullfri.Jan Vainult