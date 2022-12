Kobonden frias från bedrägeri

Nyköpings tingsrätt anser visserligen att den 49-årige mannens påstående om stöld är mycket osannolikt, men tycker ändå inte att bevisningen håller.

Kan ha missat spår

Var puts väck

Blev själv misstänkt

Nekade hela tiden

Höll inga förhör

Ingen proffsbedragare

Rätten sågar polisens utredning, som får kritik på en rad punkter.Bland annat ska polisen varken ha undersökt de däckspår som hittades på platsen eller företagit någon teknisk undersökning av själva brottsplatsen, alltså stallet där djuren hölls.Polisen kan därmed ha missat spår som kunde ha gett stöd åt kobondens påstående om stöld, konstaterar rätten.Tingsrätten anser inte heller att åklagaren kunnat visa att lantbrukaren hade några motiv till att försöka lura försäkringsbolaget.Det varden 19 december 2012 som mannen anmälde att 69 djur hade stulits från gården i Stjärnhov i Sörmland.Nötkreaturen skulle hämtas till slakt tidigt på morgonen, men var enligt lantbrukaren spårlöst försvunna när transporten kom.Eftersom det var den första - och största - boskapsstölden i Sverige i sitt slag väckte händelsen stor uppmärksamhet.Kobonden framträdde bland annat ii tv-programmet "Veckans brott", där han vallade sin granne, programledaren Leif GW Persson, på brottsplatsen.Polisen fick på ett tidigt stadium kritik för att inte ha satt in tilräckligt med resurser i sökandet efter den eller de skyldiga.Men snart började utredarna tvivla på om stölden verkligen hade ägt rum - och efter en tid föll deras misstankar på djurägaren själv.Det ansågs bland annat osannolikt att en större djurtransport skulle kunna manövrera sig in på gårdsplanen och att stölden skulle ha kunnat genomföras under den relativt korta tidsrymd det handlade om.Kobonden åtalades i december förra året - ett år efter att han gjorde sin anmälan - för försök till grovt bedrägeri, alternativt förberedelse till grovt bedrägeri.Enligt åklagaren hade han fingerat stölden för att kamma hem ett ersättningsbelopp i storleksordningen en halv miljon kronor.Men vid den rättsliga prövningen tycks hela utredningen ha fallit ihop som ett korthus.Enligt tingsrätten har det inte framkommit något som skulle motivera bedrägeriförsöket.Det finns exempelvis inget som talar för att gårdens ekonomi var särskilt dålig eller att bonden var i akut behov av pengar.Polis och åklagare har inte heller lyckats leda i bevis att det skulle vara omöjligt att backa ned en lastbil med släp på gårdsplanen, vilket även det betraktas som en brist i utredningen.Utredarna har inte heller fått tillstånd att hålla förhör med två polacker, som vid tillfället var anställda på gården men sedermera återvände till hemlandet.Även om det inte finns något som tyder på att de var inblandade är det en brist att polisen inte kunnat kontrollera om de känt till några omständigheter som skulle kunna bida till gåtans lösning, påpekar rätten.I domen vägs också in att kobonden på ett mycket aktivt sätt kontaktade polis, försäkringsbolag och massmedia för att förmå polisen att påbörja och fortsätta med utredningen.Att kobondens beteende skulle ha ingått som en del i ett utstuderat bedrägeriförsök är enligt rätten inte troligt.Ett sådant beteende liknar den professionelle bedragarens och den åtalade "förefaller inte tillhöra den personkretsen".Åklagaren har till den 9 juni på sig att överklaga domen.