Klyv för grova stockar

Veden kan kapas i längder mellan 25 och 60 centimeter. Direkt efter att 22-tumssvärdet kapat kubben klyvs den automatiskt och läggs på vedtransportören. Den fyra meter långa och 40 centimeter breda transportören kan styras hydrauliskt via en spak på manöverbordet.



Vedmaskinen har inga kilremmar utan drivs helt hydrauliskt. Maskinens hydraulik drivs antingen via traktorns kraftuttag eller via inbyggd elmotor.

Riktpriserna börjar på 323 000 kronor och maskinen säljs i Sverige av Närlant. ATL.nu