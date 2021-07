KLS Ugglarps tar över 15 000 Kravgrisar

För danskägda KLS Ugglarps är det en prestigevinst. För Scan ett rejält bakslag, särskilt med tanke på att det bara är några veckor sedan Scan beslutade att efter ett års ­uppehåll åter använda Kravs märkning.



Uppfödarna har agerat som en grupp, totalt rör det sig om 15 bönder som tillsammans föder upp omkring 15 000 slaktgrisar per år. Såväl integrerade Kravuppfödare som specialiserade smågris- och slaktgrisproducenter ingår i uppgörelsen.

Kvar hos Scan blir en uppfödare som producerar knappt 2 000



KLS Ugglarps har tidigare haft en minimal Kravgris­slakt. I ett nafs blir det danskägda bolaget nu helt dominerande med bortåt 17 000 av den totala årsproduktionen i Sverige på mellan 18?000 och 19 000 Kravgrisar per år.



Johan Andersson, vd för KLS Ugglarps, tror att den ­avgörande faktorn för Kravbönderna är att de nu får en direkt kanal till ett företag, Friland, som har fokus på ekologisk grisuppfödning. Både KLS Ugglarps och Friland ägs av Danish Crown.

- Vi tillför en internationalisering av den svenska Kravgrisproduktionen som helt klart är en fördel för uppfödarna, säger han.



KLS Ugglarps köper in Kravgrisarna och betalar bönderna. Ansvaret för försäljningen ligger hos Friland, oavsett om köttet säljs med Kravs logotype i Sverige eller under andra märken i andra länder.



Målet är att köttet i första hand ska säljas i Sverige. Men när prisbilden är dålig kan köttet via Friland lätt hamna i exempelvis franska eller brittiska butiker där det kan säljas dyrare.



Randi Kok på Friland tror att det blir den stora fördelen för de svenska Kravgrisuppfödarna när de nu byter slakteri.

- Vi har tillgång till en europeisk marknad. Det skiljer mot Scan som inte exporterar så mycket. Det blir inte så stor osäkerhet kring pris och betalning, det betyder inte lika mycket att förlora en kund när det finns andra kunder, säger hon.



Johan Andersson vill inte kommentera den ekonomiska uppgörelsen med Kravbönderna. Det vill inte Dirk van der Krogt på Ekologiska lantbrukarna heller göra. För ett halvår sedan kontaktades han av gruppen. Uppdraget var att hjälpa till att ta fram den bästa affären när de sagt upp kontrakten med Scan.

- Det fanns tre alternativ: Scan, KLS Ugglarps och legoslakt, berättar han och fortsätter:

-?Det har visat sig under resans gång att marknaden är intresserad och att det finns ett pris som höjer deras lönsamhet så att de kan fortsätta.



Enligt Dirk van der Krogt är upplägget med KLS Ugglarps det ekonomiskt bästa för bönderna. Dessutom finns en stor förståelse för potentialen i Kravuppfödning.

- Tänket kring Kravuppfödning är djupt förankrat inom Danish Crown medan det är mycket mer problematiskt hos Scan, säger han.



KLS Ugglarps ska slakta alla Kravgrisar i Kalmar. Före­taget slaktar inte EU-ekologiska grisar.



I Sverige slaktas omkring tre miljoner grisar per år. Ungefär en procent av dessa är Krav och EU-ekologiska.Jan Olsson