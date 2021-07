KLS Ugglarps höjer priset på storboskap

I ungnötens viktgrupp 275 - 399,9 kilo är höjningen på 50 öre, vilket ger ett nytt pris i klassen R+ på 29,15 kronor per kilo.

I klassen O är det nya priset 28,15 kronor per kilo.



För kor och tjurar i viktgruppen 275 - 399,9 kilo ger höjningen ett nytt avräkningspris i klassen O på 24,05 kronor per kilo. ATL.nu