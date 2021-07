KLS Ugglarps höjer priset på nöt och lamm

För nötkreatur är höjningen 50 öre per kilo. I den bäst betalda gruppen för nötkött ger det ett nytt avräkningspris i klassen R+ på 26,65 kronor (toppnoteringen). I klassen O är priset 25,65 kronor per kilo.



För kor och tjurar i samma viktgrupp ger prissänkningen ett nytt pris i klassen O på 20,55 kronor per kilo.

Även lammpriset höjs med en femtioöring. I den bäst betala gruppen innebär det ett nytt avräkningspris för lamm i klass R- på 26,25 kronor per kilo. KLS Ugglarps höjer även kontraktstillägget på lamm med 50 öre till 7,50 kronor.ATL.nu