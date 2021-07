KLS Ugglarps höjer lammpriset

Kontraktstillägget har höjts med 50 öre till 6,00 kronor per kilo.



Avräkningspriset på lamm i viktgrupperna 23-25,9 kilo samt 15-22,9 kilo höjdes med 1,5 kronor vilket ger nya priser i klassen R- på 25,00 respektive 28,00 kronor per kilo.



Avräkningspriset i viktgruppen 12-14,9 kilo höjdes med 2,00 kronor vilket ger ett nytt pris i klassen R- 13,50 kronor per kilo.