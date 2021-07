KLS sänker priser

I bäst betalda viktgrupp för ungnöt ger sänkningen ett nytt pris i klassen R+ på 24,15 kronor per kilo. För kor och tjurar i bästa viktgruppen ger det ett nytt pris i klassen O på 18,05 kronor per kilo.



I den bäst betalda viktgruppen för lamm innebär enkronassänkningen ett nytt avräkningspris i klass R- på 25,00 kronor per kilo (före eventuella tillägg eller avdrag).ATL.nu