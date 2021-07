Klimatmötet på randen till misslyckande

Många hade väntat sig någon form av utspel från Barack Obama som var på plats under några timmar tidigare i dag. Men han upprepade bara vad USA redan har sagt.



Man är beredd att bidra med klimatbistånd till u-länderna med 10 miljarder dollar i så kallade snabbstartspengar. Som motprestation kräver USA transparens, d v s möjlighet för internationella kontrollinstanser att kunna mäta de olika ländernas klimatutsläpp. Både Kina och många andra u-länder är inte beredda att gå med på det, eftersom de anser att det är nationella angelägenheter.



Kineserna å sin sida berättar hur mycket de redan gör men vägrar att gå med på några internationella åtaganden.

Brasilien, som har satt upp väldigt ambitiösa planer för att minska sina egna utsläpp har seglat upp som en brobyggare mellan i-länder, USA och övriga u-länder. Presidenten, Lula da Silva, betonade att det är självklart med en internationell granskning av utsläppen. Dessutom överaskade han alla med att säga att Brasilien kan tänka sig att bidra till klimatinsatser i fattiga länder.



Men i huvudsak består de motsättningar som har varit så tydliga de senaste dagarna.



EU trycker på för att USA och Kina ska göra mer. Och EU fortsätter att upprepa att man lovat minska sina utsläpp med 20 procent men att man kan öka till 30 procent fram till 2020 om bara de andra länderna lägger lite bättre bud.



Sammanfattningsvis kan man konstatera att klimatmötet i Köpenhamn har misslyckats. Troligen åker världens ledare hem i kväll utan att ha skrivit under ett enda dokument. Det bästa möjliga utfallet verkar nu vara att de olika ländernas förhandlare får fortsätta jobba för att ett avtal ska bli möjligt att underteckna nästa år i Mexico.



Det avtal som legat på bordet under dagen föreslås få namnet "Köpenhamnsavtalet", The Copenhagen Accord.Dan Birgerson