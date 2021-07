Klimatmötet - det bidde bara en tumme

Sällan har så många varit överens om att något måste göras. Dessvärre var alltför många också överens om att detta måste göras av någon annan. Ingen trodde väl att det skulle gå lätt i Köpenhamn, men man hade väl hoppats på ett något mer handfast resultat när ledare från 193 länder samlas under FN:s baner.



Köpenhamnsöverenskommelsen innehåller dock några viktiga punkter. Det slås fast att temperaturökningen inte ska överstiga två grader och ett bindande avtal ska förhandlas fram under 2010.



Det finns också vissa besked om finansieringen av klimatåtgärder. I-länderna ska till exempel 2010-2012 ge 30 miljarder dollar till de fattigaste u-länderna. Pengarna ska bland annat gå till åtgärder mot regnskogsskövling enligt det system som kallas Redd. De länder som får bistånd måste låta sina åtgärder granskas, något som många länder, främst Kina, motsätter sig. Visserligen är det den industrialiserade världen som är mest skyldig till klimatförändringarna, men visst är det rimligt att de som nu betalar får insyn i vad pengarna används till. De kommer till stor del att gå till diktaturer.



Och nog är det magstarkt att industrialiserade u-länder, som Kina, Brasilien och Indien, motsätter sig åtaganden om neddragningar av utsläppen för att de sätter den ekonomiska utvecklingen före. De förbehåller sig alltså rätten att göra om västvärldens misstag, de misstag som de nu hårt kritiserar.



De fattiga länderna har all rätt att sträva mot välstånd, men man kan ifrågasätta om en sådan utveckling alltid behöver innebära mer utsläpp av växthusgaser. Hittills har det varit så, men med modern teknik kan det bli ändring. Detta är emellertid också en stötesten, att de rika länderna lämnar ifrån sig teknik och patent till de fattiga.



Även om Kina håller sitt löfte att minska utsläppen i förhållande till BNP-tillväxten så kommer landets totala utsläppsökning att 2020 vara tre till fyra gånger större än de minskningar som EU och USA har åtagit sig.



Det ger en vink om problemets omfattning. Man kan räkna utsläpp per capita och BNP hur mycket man vill, i atmosfären är det totalen som gäller, och alla måste hjälpa till.Lars Vernersson