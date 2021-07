Klimatmål bäddar för mer salixodling

Salixodlingen har inte tagit sådan fart som flera utredningar under årens lopp förutspått, den har tvärtom minskat lite under senare år och är i dag cirka 12 000 hektar.



Hur ska det gå nu, när pionjären Lantmännen drar sig ur? Ja, det kanske bara är bra att ett företag som specialiserat sig på salix och allt runt om den, Salixenergi Europa AB, tar över.

Det finns mycket som talar för salix. EU:s energi- och klimatmål, till exempel. 2020 ska EU:s energibehov till 20 procent klaras med förnybar energi, i transport­sektorn ska 10 procent vara biodrivmedel och utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 20 procent jämfört med 1990.



För att detta ska bli verklighet behövs det bioenergi - och mycket biomassa. Vattenfall funderar till exempel på att blanda in träkol i stenkolseldade kraftverk i Tyskland.



Här i Sverige räcker det med att läsa Svebios lista i senaste numret av tidskriften Bioenergi över befintliga och planerade biokraftverk för att inse att det behövs stora mängder biomassa för att försörja dem.

Det finns visserligen möjligheter att importera allt från eukalyptuspellets till olivkärnor, men rimligen borde det på sikt finnas avsättning för salix från en kraftigt utökad odling.



Om salix får ett uppsving beror förstås på lönsamheten - vad värmeverken kan betala, hur salix passar in i EU:s nya jordbrukspolitik och hur odlings-, skörde- och eldningsteknik kan effektiviseras. Samt inte minst hur lönsamheten utvecklas för konkurrerande grödor som vanlig spannmål.



En fungerande teknik för helskottsskörd behövs. Ett sådant projekt finns hos Farmarenergi Mälardalen, och det är viktigt att det får forskningspengar så att en maskin kan byggas och utvärderas. I dag flisas salix direkt vid skörd vilket ställer krav på snabb transport och förbränning. Helskottsskörd ger flexibilitet, man kan torka buntarna vid fältkanten och flisa dem vid värmeverket när det passar.



I torsdags började 98 Statoilmackar i Danmark att sälja bensin med femprocentig iblandning av etanol från dansk halm. Snart går det nog att på ett konkurrenskraftigt sätt göra etanol också av salixflis.

Lars Vernersson