Klimat och miljö bakom ökat vegoätande

Klimat och miljöskäl bakom

Fler slutsatser från undersökningen är enligt Axfood att andelen som äter vegetariskt oftare än två gånger per vecka är som högst bland kvinnor och personer under 35 år. Dubbelt så många kvinnor som män säger att de äter vegetariskt under veckans alla dagar. Andelen som anger att de aldrig äter vegetariskt minskar från 17 procent föregående år till 14 procent 2019.