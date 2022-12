Klass 3-varning i Halland

Klass 3-varning utfärdas när mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.

"Eftersom det har kommit många kraftiga skurar under de senaste dygnen har flödet nu stigit kraftigt i de nedre delarna av Nissan", skriver SMHI på sin hemsida.Särskilt hårt drabbade är orterna Oskarström, Getinge, Sennan Åled, Kvibille och Getinge norr om Halmstad.I Getinge har ett ställverk ställt till med problem och resulterat i att flera hundra personer saknar ström.Skolan, vårdcentralen, folktandvården och apoteket har stängt. Hemvärnet hjälper till att bygga barrikader, rapporterar Sveriges Radio Halland.Vädersituationen väntas inte bli bättre kommande dygn. Enligt SMHI kan de norra delarna av Halland få uppemot 35 millimeter regn.Johan Jenefeldt, som bor i Getinge, berättar att han aldrig varit med om något liknande.Hela natten har han arbetat med sandsäckar för att försöka stoppa vattnet från att tränga in i huset - men ansträngningarna har varit förgäves.– Jag står här i 15 centimeters vatten just nu, jag har en pump som pumpar på rätt friskt men det har inte hänt något än, berättar han för Hallands Nyheter.Även i Slöinge och Ugglarp har invånarna drabbats av översvämning.Myndigheten för samhällskydd och beredskap har levererat sandsäckar och skyddsbarriärer till översvämningsområdet.Under tisdagen leveras också två högkapacitetspumpar och ytterligare en kilometer skyddsbarriärer.Även personal har skickats till Halland. Det är dels personer som hanterar pumparna, dels stödpersonal som utbildar i uppsättningen av skyddsbarriärerna, enligt MSB.Länsstyrelsen, berörda kommuner, försvarsmakten och SMHI höll på tisdagsförmiddagen ett krismöte med anledning av översvämningarna.Utöver hjälp med barriärer efterlyser Halmstads kommun insatser med flygfotografering.– Från länsstyrelsens håll försöker vi även få en överblick över händelsen och vi ser bland annat på vilka konsekvensker den kan ha på miljön, säger Marcus Johansson, tjänsteman i beredskap på länsstyrelsen, till Hallands Nyheter.Bland orosmolnen finns områdets kraftverk, bland annat vid Berte kvarn och Boberg, där det finns en risk att dammar brister om vattentrycket ökar.Även fornlämningar längs exempelvis Suseån är i fara.