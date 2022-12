Klass 1-varning i Värmland

Under veckan som gått har det regnat intensivt i Värmland, vilket lett till att vattenståndet i Stora Le stigit till klass 1-nivå. Varningen gäller för Upperudsälven vid Lennartsfors. Enligt SMHI väntas varningen vara kvar under helgen och en bit in på nästa vecka.

Även för Bohuslän och Göteborg finns en klass 1 varning för höga flöden i Örekilsälven och Valboåns avrinningsområde. Klass 1 är den lägsta av SMHI:s tre varningar. Varningen utfärdas när det finns vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.