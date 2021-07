Klart var Komet ska testas

Under fem år ska nya former för skydd av värdefull natur i skogsmark testas i fem försöksområden. Syftet är att markägare ska ges större möjligheter att ta initiativ till skydd av områden.



- Det kan absolut vara värt att testa, det blir spännande, säger Gudrun Berlin, på Länsstyrelsen i Skåne.

- Vi ser ju var naturvärdena är och var vi vill gå in, men vi vänder oss kanske till fel markägare helt enkelt.



Försöket ingår i ett regeringsuppdrag till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne. Projektet heter Kometprogrammet, vilket står för kompletterande metoder för skydd av natur. Det är ännu inte klart med detaljerna i programmet, de kommer att tas fram i samverkan med berörda så att det operativa arbetet kan inledas i vår. ATL.nu