Klart ursprung med skånsk andelsko

När kon är fullt finaniserad skickas den till ett lokalt slakteri - och därefter får kunden hem köttet i en låda.

Vill själv välja

Hängmöras i två veckor

Kan bli fler

Konceptet, det första i sitt slag i Sverige, kallas Cowfunding och har tagits fram av entreprenören Gertjan Dieleman och godsägaren Hans Ramel på Övedskloster i Skåne.Principen är densamma som vid crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, där flera finansiärer är med och delar på notan.– Vi tror att det finns en framtid för en försäljningsmodell där kunden själv får välja, säger Gertjan Dieleman till ATL.nu.Syftet med satsningen är att erbjuda transparens i livsmedelsförsörjningen genom att skapa en synlig länk mellan nötköttet på tallriken och det angus- eller charolaisdjur som det kommer ifrån.– Vi ser det som ett svar på dagens trend där kunderna vill veta vad de äter och varifrån det kommer. Liknande försäljningssytem har lanserats i Nederländerna med gott resultat, säger Gertjan Dieleman.Konsumenten går via Cowfundings hemsida in och köper in sig i en ko, där uppfödare, nummer och ras klart framgår.När djuret är fulltecknat av 22-25 personer skickas det till ett lokalt slakteri där köttet hängmöras i två veckor.Därefter styckas och förpackas köttet innan det slutligen levereras direkt hem till respektive andelsägare.En låda med åtta kilo nötkött kostar 1 199 kronor och innehåller ädeldetaljer, kött för slow-cooking, köttfärs och delar som man kan göra buljong med.Råvaran kommer inledningsvis från Övedskloster men på sikt är Cowfundings mål att knyta ytterligare lokala leverantörer till sig.För svenska uppfödare kan den plattform som Gertjan Dieleman och Hans Ramel tillhandahåller leda till nya affärsmöjligheter.– Allt beror på hur väl detta slår ut i Skåne, men ambitionen är att vi framöver ska etablera oss även i Stockholms- och Göteborgsområdet. I så fall kommer vi att behöva etablera kontakt med lokala uppfödare i dessa delar av landet, säger Gertjan Dieleman.