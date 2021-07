Klar med ny vd för Milko

Göran Henriksson, kommer närmast från befattningen som vd för koncernen Östersunds Tidningar. Göran Henriksson tillträder tjänsten som VD under första kvartalet 2010 med placeringsort Östersund.

- Det är med stor glädje och spänning jag ser fram emot att utveckla verksamheten inom Milko. Milko har i dag ett starkt kunderbjudande, bland annat närproducerad mjölk, och en bra position på marknaden, säger Göran Henriksson i ett pressmeddelande.



Göran Henriksson, 56 år, är från Östersund. Göran Henriksson har varit vd för koncernen Östersunds Tidningar sedan 2006.

- Göran Henriksson har en stor operativ ledarerfarenhet bland annat från ett framgångsrikt medieföretag. Att dagligen brottas med dagstidningens konkurrensutsatta situation, gör honom till en mycket lämplig vd för Milko. Vi i styrelsen är övertygade om att Göran tillsammans med Milkos ledningsgrupp och övriga anställda kommer att fortsätta utveckla Milkos starka strategiska position som ett helsvenskt mejeriföretag med stark regional hemvist, säger Milkos styrelseordförande Per Åsling.



Göran Henriksson efterträder Erik Gumabon som slutade under hösten.ATL.nu