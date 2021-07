Det har gjorts flera bullerutredningar som visar att beslutade ljudnivåer överskridits vid flera mätningar, både dagtid, nattetid och på helger. Efter att nya klagomål kommit in beslutade bygg- och miljönämnden i Sala kommun därför att Lantmännen måste vidta åtgärder mot bullret. Beslutet innebar att ljudnivåerna inte får överskridas, med undantag för ett fåtal tillfällen under skördesäsongen.

”Samhällsviktig verksamhet”

I sin överklagan framförde Lantmännen bland annat att det endast är under 10-15 nätter och 10-15 helgdagar per år, i samband med skördesäsong, som riktvärdena överskridits. Spannmål som kommer till anläggningen behöver normalt torkas direkt för att inte riskera att förstöras – vilket gör det nödvändigt att ha driften i gång vissa kvällar och helger under säsong.