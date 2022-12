Kinesisk premiär i traktortävling

I klassen Best utility finns traktorer som ska ha minst 70 hästkrafter, väga maximalt 8,5 ton och har maximalt fyra cylindrar i motorn.

Det är en klass som har en stor del av försäljningsvolymen och tanken är att dessa traktorer inte ska behöva tävla med värstingarna på marknaden.Enligt den norska tidningen Bedre Gaardsdrift tävlar följande traktorer i den nya klassen: Claas Arion 460, Deutz-Fahr 5115.4 G HD, Fendt 313 Vario, Landini 4-105, Lovol 5130, Massey Ferguson 5713 SL och Steyr 4115 Kompakt.I den vanliga klassen Tractor of the Year hittar vi nio lite större maskiner, bland annat bjässar som Fendt 1050 och Challenger MT 875E, men även Case IH Puma 175 CVX, JCB 4220, John Deere 6155R, Lamborghini Spark 210 CSHIFT, Massey Ferguson 7726 Dyna-6, New Holland T7.315 och Valtra N174V.I klassen specialtraktorer kommer Antonio Carraro TGF 10900, Rigitrac SKH 75 och Same Frutteto 3S att tävla.Juryn kommer den närmaste tiden att provköra och utvärdera de olika traktorerna.Vinnarna presenteras under den stora lantbruksmässan Agritechnica i Hannover i november.