Kemstölder kan riskera skörden

– En slutsats man tyvärr kan dra är att det handlar om personer med kunskap i sektorn. Det är inte frågan om någon som säljer stöldgods ur bakluckan på någon lokal bymarknad. Det är svårt att inte få känslan att det är organiserad brottslighet som ligger bakom, säger Peter Borring ordförande för LRF Östergötland.Han menar att tjuvarna har beställningar att leverera och pekar som exempel på ett inbrott på en gård för en tid sedan.Pallen med bekämpningsmedel stod i en verkstad omgiven av dyra verktyg. De rördes inte ens, 20-litersdunkarna med Fenoxisyra fick också stå kvar, medan pallen tömdes på lågdospreparaten.Peter Borring pekar på att stölderna leder till en större ekonomisk skada för bonden än själva kostnaden för stulna preparatet.Får inte lantbrukaren ut växtskyddet i tid kan det riskera skörden på att enskilda grödor.– Det handlar också om frustrationen för den som gått upp klockan fem på morgonen för att köra ut när det är lugnt och så är grejerna man ska använda borta. Det har kanske också varit blåsväder i tre veckor och det här är sista chansen att spruta. Nu måste du istället vänta på en ny leverans växtskyddsmedel, säger han.Det kan också vara svårt att skaka av sig den obehagliga känslan av att någon obehörig har varit inne på gården.– Det gäller nog alla som haft inbrott, men här är det frågan om någon som vet så väl just vad som ska stjälas och väntat in rätt tillfälle. Det går inte att avfärda på samma sätt som om någon spontant går in i en bod och tar en 20 år gammal motorsåg, säger Peter Borring.Han hoppas att stöldvågen i Östergötland ebbar ut naturligt då mycket av de preparat som köpts in för vårbruket också har använts ute på fälten.– När tjuvarna har så goda agrarkunskaper borde de då också ha kännedom om sprutsäsongen och förstå att en stor del av medlen mot ogräsbekämpning redan har förbrukats.Nu är det i stället andra preparat som kan finnas på lager på gårdarna.– Vi har mycket vårsäd som är förhållandevis sent sådd här i Östergötland och det finns säkert en del preparat kvar i ladorna. Det finns också många som ännu inte har kommit ut och sprutat sitt höstvete på grund av det träliga vädret, säger Peter Borring.Han menar att lantbrukarna inte får vara så godtrogna att de bara låter pallen stå kvar obevakad på gårdsplanen när leveransen av växtskyddsmedel kommer.– Se till att vara hemma och lås in den direkt i stället. Se också till att hålla sprutdunkarna i förrådet även när du är ute och kör. Även om det är lättare när du ska fylla på nästa vända så är det för lätt att stjäla dem. Gör det svårt för tjuven, uppmanar Peter Borring.